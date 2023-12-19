"Фрозиноне" разгромил "Наполи". Один из голов на счету принадлежащего "Наполи" Шеддиры

"Наполи" вылетел из кубка Италии на стадии 1/8 финала, крупно уступив "Фрозиноне".

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Действующий чемпион Италии "Наполи" уступил в кубке Италии новичку Серии А "Фрозиноне" и покинул турнир. "Неаполитанцы" вышли на матч в комбинированном составе без основных лидеров. Кварацхелия, Ди Лоренсо, Лоботка и Осимхен вышли только во втором тайме при счете 0:0.



Однако подопечные Вальтера Маццари так и не смогли отличиться в этом матче, а в их ворота влетело четыре безответных мяча. Третий гол в игре на 90+1-й минуте забил с пенальти Валид Шеддира, арендованный как раз у "Наполи".



Данная стадия кубка Италии состоит из одного матча, поэтому "Наполи" сразу выбывает из розыгрыша.



19 декабря 2023. Наполи - Фрозиноне 0 - 4

Кубок Италии 1/8 финала



Голы: Барренечеа, 65, Казо, 70, Шеддира, 90+1 (пен), Харруи, 90+5.



"Наполи": Голлини, Дзаноли, Эстигор, Натан, Мариу Руй (Ди Лоренцо, 54), Демме (Лоботка, 54), Каюсте, Гаэтано, Линдстрем (Политано, 73), Распадори (Кварацхелия, 63), Симеоне (Осимхен, 63).



"Фрозиноне": Черофолини, Околи, Монтеризи, Лузуарди (Романьоли, 86), Гарритано, Бурабия (Харруи, 66), Барренечеа, Брешианини (Джелли, 66), Квернадзе (Лирола, 46), Казо (Соуле, 72), Шеддира.



Предупреждения: Бурабия, 43, Квернадзе, 45+1, Каюсте, 61, Казо, 70, Гаэтано, 74, Харруи, 80, Политано, 85, Монтеризи, 89.