"Они мешают спокойствию человека. После тренировок отдыхаю, провожу время со любимой женой, а больше мне ничего не надо. Соцсети отрывают от спокойствия, потому что постоянно надо что-то посмотреть, что-то показать, стараюсь ограничивать присутствие там", - цитирует Черышева "РИА Новости".
На данный момент Черышев выступает за "Венецию" в итальянской Серии Б. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9-ти матчах команды и не отличился результативными действиями. Всего Денис провел на поле 161 минуту. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 700 тысяч евро, контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Черышев - о социальных сетях: они мешают спокойствию человека
Полузащитник итальянской "Венеции" Денис Черышев высказался о социальных сетях.
Фото: Global Look Press