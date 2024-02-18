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Агент Миранчука: Алексей в "Аталанте" приобрёл ментальность и появилась уверенность. Слова Гасперини дорогого стоят

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Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался о текущей ситуации в команде для своего подопечного.
Фото: AFP
- Алексей - лучший игрок в команде. В "Аталанте" об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова Гасперини дорогого стоят. Миранчук - хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он также продолжил играть. Всегда есть над чем работать. Он растёт, клуб его поддерживает во всём, руководство очень радо этому. Алексей сейчас очень рад и счастлив. Что изменилось в его игре? По чемпионату будет понятно. Он приобрёл ментальность и появилась уверенность. Для России он футболист с большой буквы, - передаёт слова Шпинёва Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини назвал 28-летнего российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука в числе самых прогрессирующих игроков своей команды. 17 февраля Миранчук вышел в основном составе бергамасков в домашнем матче 25 тура Серии A против "Сассуоло" (3:0), сыграл 74 минуты и был заменён при счёте 2:0 в пользу своей команды.

Гасперини назвал Миранчука в числе игроков "Аталанты", прибавивших больше других

Быстров: Миранчук адаптировался в Серии A. От него исходила угроза, создавал трудности "Сассуоло"

Серия А Аталанта Миранчук Ал Шпинев
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