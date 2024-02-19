- Отличная карьера, Хвича в "Барселоне" заиграет. Он не Месси, но тоже невысокий, быстрый и техничный. Ранее была "Барселона" времён Месси, где никак нельзя было попасть в состав. В нынешнюю "Барселону" только и стоит переходить, самое время. Хвича блеснёт и будет ярче себя показывать, чем в "Наполи". В "Барселону" по любому стоит переходить, как бы там ни было. "Наполи" - это средний уровень, а "Барселона" - топ, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация о трансферном интересе к 23-летнему грузинскому вингеру итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелии со стороны руководства испанской "Барселоны". Сообщалось, что сине-гранатовые контактировали с агентом футболиста и Хвича может стать игроком "Барсы" летом 2024 года.
В прошедшем сезоне Кварацхелия в составе "Наполи" стал чемпионом итальянской Серии A, неаполитанцы выиграли "скудетто" в третий раз в своей истории и впервые со времён игры за клуб Диего Марадоны (сезон-1989/1990).
Журналист Кокиашвили: "Барселона" хочет подписать Кварацхелию летом 2024 года
Червиченко: Хвича заиграет в "Барселоне", самое время переходить. "Наполи" - средний уровень, "Барселона" - топ
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу информации об интересе "Барселоны" к вингеру "Наполи" Хвиче Кварацхелии.
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