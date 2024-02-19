"Если Алексей продолжит и дальше играть так, как сейчас, то предложение из топ?клуба не заставит себя долго ждать. В целом и "Аталанта" считается весьма серьезным коллективом, но Миранчуком наверняка заинтересуются команды, которые ведут борьбу за победу в чемпионате и Лиге чемпионов", - цитирует Алдонина RT.
В текущем сезоне Миранчук провел 21 матч за "Аталанту" и отличится 3-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллионов евро, контракт полузащитника с итальянским клубом истекает по окончании сезона-2024/2025. После 24-х сыгранных туров команда Гасперини занимает четвертую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата и отстает от лидирующего "Интера" на 18 очков.
Алдонин - о Миранчуке: если Алексей продолжит и дальше так играть, то предложение из топ?клуба не заставит себя долго ждать
Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин высказался об Алексее Миранчуке.
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