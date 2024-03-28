"В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом", - цитирует Брендолина Sport24.
В текущем сезоне Денис Черышев провел за "Венецию", выступающую в итальянской Серии Б, 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 700 тысяч евро. Ранее вингер выступал за мадридский "Реал", "Валенсию", "Вильярреал" и "Севилью". На счету Черышева 33 матче в составе сборной России и двенадцать забитых мячей.
Спортдир "Венеции" сообщил, что 1-го июля Денис Черышев станет свободным агентом
Спортивный директор "Венеции" Давиде Брендолин сообщил, что с 1-го июля Денис Черышев будет являться свободным агентом.
Фото: Global Look Press