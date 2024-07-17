"Может, Миранчук хочет сыграть против Лионеля Месси. Других вариантов не вижу. Да, он вполне ещё способен выступать в Италии, но, видимо, конкретных предложений в итоге не поступило. Нельзя исключать, что после всего Миранчук захотел сменить обстановку", — приводит слова Билялетдинова "RT".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что трансфер российского полузащитника из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту Юнайтед" уже согласован. Сумма компенсации должна составить 11 млн евро. При этом согласно данным, размещённым на интернет-портале Transfermarket, цена 28-летнего футболиста на трансферном рынке сегодня составляет 10 млн евро.
Билялетдинов - о причине перехода Алексея Миранчука в "Атланту": хочет сыграть против Месси
Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов предположил, почему Алексей Миранчук переходит в американскую "Атланту Юнайтед".
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