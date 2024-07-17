"От европейской карьеры Миранчука ждали большего, но он все равно молодец - выиграл вместе с клубом Лигу Европу и вписал свое имя историю европейского футбола. Удачи ему в США, если все к этому идет", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Алексей Миранчук провёл за итальянскую "Аталанту" во всех турнирах 42 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами. "Аталанта" одержала победу над леверкузенским "Байером" в финале Лиги Европы со счётом 3:0. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока сборной России в 10 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Миранчук перейдёт в американский клуб "Атланта Юнайтед" - сообщалась, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро, а сам игрок уже согласился на переход.
Смородская: от европейской карьеры Миранчука ждали большего, но он молодец - выиграл вместе с клубом Лигу Европу
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Алексея Миранчука из "Аталанты" в "Атланту Юнайтед".
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