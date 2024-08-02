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Адриано Галлиани - о Дзюбе в "Монце": у нас и без него все хорошо

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Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани высказался о вероятности перехода в клуб российского нападающего Артема Дзюбы.
Фото: Getty Images
"Дзюба? У нас все в порядке и без него", - приводит слова Адриано Галлиани "РБ Спорт".

Экс-форвард сборной России Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента после истечения срока контракта в конце прошлого сезона. 35-летний нападающий до сих пор остается без клуба.

Ранее Артем Дзюба выступал в составе таких команд, как "Спартак", "Зенит" и "Ростов". Единственным зарубежным клубом в карьере Дзюбы остается турецкий "Адана Демирспор". 31-го июля "Монца" подписала из "Милана" 22-летнего форварда Даниэля Мальдини. Сделка оформлена как бесплатный трансфер с 50% от суммы перепродажи игрока.

Монца Российские трансферы Артем Дзюба
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