Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

В "Торино" рассказали, интересуется ли клуб футболистом сборной России

Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику сборной России Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
"Рассматривает ли "Торино" вариант покупки Алексея Батракова? Мы им не интересуемся", - приводит слова Ваньяти "РБ Спорт".

В сезоне-2025/2026 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

