В "Торино" рассказали, интересуется ли клуб футболистом сборной России

"Рассматривает ли "Торино" вариант покупки Алексея Батракова? Мы им не интересуемся", - приводит слова Ваньяти "РБ Спорт".
В сезоне-2025/2026 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику сборной России Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"