Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:0. Команда Джан Пьеро Гасперини сумела взять игру под контроль уже в первом тайме и довела матч до логичного результата.
Счёт был открыт на 14-й минуте - отличился Эван Фергюсон после результативной передачи Пауло Дибалы. Во втором тайме тренерский штаб "Ромы" выпустил на поле Артёма Довбика: украинский нападающий появился на 60-й минуте и вскоре сумел поразить ворота хозяев. На 86-й минуте форвард был заменён.
После этой победы "Рома" набрала 36 очков и поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лечче", имея в активе 17 баллов, продолжает располагаться на 16-м месте.
"Рома" уверенно победила "Лечче" в матче Серии А
Фото: ФК "Рома"