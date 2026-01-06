"Рома" уверенно победила "Лечче" в матче Серии А

В итальянской Серии А завершился матч 19-го тура, в котором "Рома" на выезде уверенно переиграла "Лечче".

Фото: ФК "Рома"

Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:0. Команда Джан Пьеро Гасперини сумела взять игру под контроль уже в первом тайме и довела матч до логичного результата.



Счёт был открыт на 14-й минуте - отличился Эван Фергюсон после результативной передачи Пауло Дибалы. Во втором тайме тренерский штаб "Ромы" выпустил на поле Артёма Довбика: украинский нападающий появился на 60-й минуте и вскоре сумел поразить ворота хозяев. На 86-й минуте форвард был заменён.



После этой победы "Рома" набрала 36 очков и поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лечче", имея в активе 17 баллов, продолжает располагаться на 16-м месте.

