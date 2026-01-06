Туринцы добились крупной победы, отправив в ворота соперника три безответных мяча.
Счёт был открыт уже на 16-й минуте - защитник "Сассуоло" Тарик Мухаремович срезал мяч в собственные ворота. После перерыва "Ювентус" увеличил преимущество: на 62-й минуте отличился Фабио Миретти, а всего через минуту Джонатан Дэвид довёл счёт до разгромного.
Благодаря этой победе "Ювентус" набрал 36 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 23 очками располагается на 10-й позиции.
"Ювентус" разгромил "Сассуоло" в матче Серии А
Фото: ФК "Ювентус"