"Ювентус" разгромил "Сассуоло" в матче Серии А

В итальянской Серии А завершился матч 19-го тура, в котором "Ювентус" на выезде уверенно разобрался с "Сассуоло".

Фото: ФК "Ювентус"

Туринцы добились крупной победы, отправив в ворота соперника три безответных мяча.



Счёт был открыт уже на 16-й минуте - защитник "Сассуоло" Тарик Мухаремович срезал мяч в собственные ворота. После перерыва "Ювентус" увеличил преимущество: на 62-й минуте отличился Фабио Миретти, а всего через минуту Джонатан Дэвид довёл счёт до разгромного.



Благодаря этой победе "Ювентус" набрал 36 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 23 очками располагается на 10-й позиции.

