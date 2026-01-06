"Наполи" заинтересован в украинском форварде - источник

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио поделился информацией о трансферных планах "Наполи" на ближайшее время.

Фото: ФК "Рома"

По данным инсайдера, неаполитанский клуб рассматривает возможность арендовать у "Ромы" нападающего сборной Украины Артёма Довбика. В руководстве "партенопейцев" считают 28-летнего форварда подходящим усилением линии атаки, однако сделка может состояться только при одном условии - если Лоренцо Лукки покинет команду и продолжит карьеру в "Бенфике".



Ранее сообщалось, что сам Довбик не против смены клуба уже зимой. Как писала La Gazzetta dello Sport, украинский форвард задумывается об уходе из "Ромы" из-за нехватки игровой практики.



Артём Довбик перешёл в римский клуб в августе 2024 года из "Жироны" и подписал контракт, рассчитанный до конца июня 2029 года.

