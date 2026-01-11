Сын Ибрагимовича переходит в бывшую команду своего отца - источник

Полузащитник молодежной команды "Милана" Максимилиан Ибрагимович в ближайшее время может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
Фото: ФК "Милан"
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали аренду футболиста в "Аякс".

Сообщается, что в договор будет включена возможность последующего выкупа прав на игрока. Ибрагимовичу 19 лет, он является сыном бывшего нападающего "Милана" и сборной Швеции Златана Ибрагимовича, который сейчас занимает консультативную должность в структуре итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Максимилиан выступал за молодежный состав "россонери": он принял участие в 17 матчах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Напомним, Златан Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 год.

