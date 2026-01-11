"Ювентус" и "Милан" планируют обмен игроками — источник

Об этом сообщает Tuttosport. По сведениям источника, в "Милан" может перейти центральный защитник Федерико Гатти, в "Ювентус" может отправиться центральный полузащитник Рубен Лофтус-Чик.
В сезоне 2025/2026 Федерико Гатти провел за "Юве" 14 матчей, в которых отметился двумя голами. В активе Лофтуса-Чика на данный момент — 20 игр, один гол и один ассист. Портал Transfermarkt оценивает Гатти в 20 млн евро, Лофтуса-Чика — в 10 миллионов.
Сообщается, что туринский клуб уже некоторое время следит за английским хавбеком "Милана", рассматривая его в качестве усиления центральной линии.
Фото: Getty Images