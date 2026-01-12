"Интер" не сумел удержать победу в матче с "Наполи"

"Интер" поделил очки с "Наполи" в домашнем матче 20-го тура Серии А.

Фото: ФК "Наполи"

Встреча на "Сан-Сиро" завершилась результативной ничьей - 2:2.



В составе хозяев отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти. "Наполи" ответил двумя мячами Скотта Мактоминея, оформившего дубль и ставшего главным героем своей команды.



Этот результат прервал победную серию "Интера", которая насчитывала три матча подряд. Несмотря на потерю очков, команда продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 43 очка после 19 встреч.



"Наполи", в свою очередь, набрал 39 баллов за аналогичное количество игр и располагается на третьей позиции.

