"Ювентус" уступил "Кальяри" в гостях в матче Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на своём поле принимал "Ювентус" и сумел добиться минимальной победы - 1:0.

Фото: Серия А

Исход встречи решил один эпизод во втором тайме: на 65-й минуте хозяев вперёд вывел полузащитник Лука Маццители, забивший единственный гол в игре.



"Ювентус" имеет в активе 39 очков и занимает четвёртую строчку в таблице Серии А. "Кальяри" набрал 22 очка и располагается на 13-м месте.



Лидером чемпионата остаётся "Интер" - 49 очков.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ювентус