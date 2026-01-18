Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

"Ювентус" уступил "Кальяри" в гостях в матче Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на своём поле принимал "Ювентус" и сумел добиться минимальной победы - 1:0.
Фото: Серия А
Исход встречи решил один эпизод во втором тайме: на 65-й минуте хозяев вперёд вывел полузащитник Лука Маццители, забивший единственный гол в игре.

"Ювентус" имеет в активе 39 очков и занимает четвёртую строчку в таблице Серии А. "Кальяри" набрал 22 очка и располагается на 13-м месте.

Лидером чемпионата остаётся "Интер" - 49 очков.

