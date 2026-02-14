Экс-форвард "Зенита": просто Дурану точно не будет

- В "Зените" всегда большая конкуренция. В нападении не только Соболев, но и Луис Энрике играет - так что просто Дурану точно не будет.
Всё решится на тренировках и, конечно, от энтузиазма уже в официальных матчах, - передаёт слова Радченко "Спорт день за днём".
Права на 22-летнего колумбийца принадлежат "Аль-Насру". До переезда в Санкт-Петербург он выступал на правах аренды за "Фенербахче", где провёл 21 матч, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
"Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в РПЛ. Лидирует "Краснодар" (40), третьим идёт "Локомотив" с 37 баллами. Чемпионат возобновится 27 февраля: в первом матче после паузы петербуржцы примут "Балтику" на своём поле.