Дубль Винисиуса принёс "Реалу" уверенную победу над "Реалом Сосьедад"

Мадридский "Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" в матче 24-го тура Ла Лиги.

Фото: AS

Поединок завершился со счётом 4:1.



Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 5-й минуте отличился Гонсало Гарсия. На 21-й минуте гости сравняли счёт - пенальти реализовал Микель Ойярсабаль. Однако ещё до перерыва Федерико Вальверде вновь вывел мадридцев вперёд.



Во втором тайме Винисиус Жуниор оформил дубль, дважды реализовав одиннадцатиметровые удары.



После 24 туров "Реал" набрал 60 очков и лидирует в чемпионате Испании. "Реал Сосьедад" с 31 баллом занимает восьмое место.

Реал Сосьедад