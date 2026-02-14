Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"

"Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с официальной жалобой на судейство после первого матча полуфинала Кубка Испании против "Атлетико".
Фото: Getty Images
В клубе выразили серьёзную обеспокоенность работой арбитров, указав на непоследовательность дисциплинарных решений, противоречивые трактовки игры рукой и повторяющиеся ошибки, которые, по мнению сине-гранатовых, влияли на исход матчей. Также в заявлении подняты вопросы прозрачности VAR и критериев приглашения судей к просмотру эпизодов у монитора.

Кроме того, каталонцы потребовали публиковать все аудиозаписи переговоров VAR независимо от того, просматривался ли эпизод главным арбитром.

- Футбольный клуб "Барселона" сообщает, что он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). ФК "Барселона" требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьёзностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем, - говорится в сообщении.

Напомним, встреча прошла на этой неделе и завершилась поражением "Барселоны" со счётом 0:4.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится