"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"

"Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с официальной жалобой на судейство после первого матча полуфинала Кубка Испании против "Атлетико".

- Футбольный клуб "Барселона" сообщает, что он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). ФК "Барселона" требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьёзностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем, - говорится в сообщении.

В клубе выразили серьёзную обеспокоенность работой арбитров, указав на непоследовательность дисциплинарных решений, противоречивые трактовки игры рукой и повторяющиеся ошибки, которые, по мнению сине-гранатовых, влияли на исход матчей. Также в заявлении подняты вопросы прозрачности VAR и критериев приглашения судей к просмотру эпизодов у монитора.Кроме того, каталонцы потребовали публиковать все аудиозаписи переговоров VAR независимо от того, просматривался ли эпизод главным арбитром.Напомним, встреча прошла на этой неделе и завершилась поражением "Барселоны" со счётом 0:4.