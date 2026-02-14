"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"

Кроме того, каталонцы потребовали публиковать все аудиозаписи переговоров VAR независимо от того, просматривался ли эпизод главным арбитром.
- Футбольный клуб "Барселона" сообщает, что он направил официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). ФК "Барселона" требует, чтобы его запросы были проанализированы со всей серьёзностью и были приняты конкретные меры для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем, - говорится в сообщении.
Напомним, встреча прошла на этой неделе и завершилась поражением "Барселоны" со счётом 0:4.