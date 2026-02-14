Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

"Ливерпуль" принял решение по Салаху - источник

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" остаётся неопределённым - нападающий может покинуть клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Ливерпуль"
По информации Football Insider, мерсисайдцы готовы рассмотреть продажу египтянина летом, поскольку до завершения его контракта останется один год.

Интерес к 33-летнему форварду сохраняется со стороны саудовского "Аль-Иттихада".

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 30 млн евро.

