"Ливерпуль" принял решение по Салаху - источник

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" остаётся неопределённым - нападающий может покинуть клуб по окончании сезона.

Фото: ФК "Ливерпуль"

По информации Football Insider, мерсисайдцы готовы рассмотреть продажу египтянина летом, поскольку до завершения его контракта останется один год.



Интерес к 33-летнему форварду сохраняется со стороны саудовского "Аль-Иттихада".



В нынешнем сезоне Салах принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 30 млн евро.