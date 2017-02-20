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Венсан Компани не сыграет против "Монако"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако" из-за травмы.

"Компани не будет готов к завтрашнему матчу. Я думаю, что уже к матчу с "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии он восстановится", — цитирует главного тренера английского клуба Хосепа Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".

"Газета.ру"
Теги: Компани Манчестер Сити Монако Гвардиола
Сегодня, 20:28
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