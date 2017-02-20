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Станислав Черчесов рассказал о просмотре кандидатов в сборную России на заседании техкома РФС (7)
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Карлес Пуйоль вновь посетит Россию (1)
Венсан Компани не сыграет против "Монако"
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани не сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Монако" из-за травмы.
"Компани не будет готов к завтрашнему матчу. Я думаю, что уже к матчу с "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии он восстановится", — цитирует главного тренера английского клуба Хосепа Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".
"Газета.ру"
"Компани не будет готов к завтрашнему матчу. Я думаю, что уже к матчу с "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии он восстановится", — цитирует главного тренера английского клуба Хосепа Гвардиолу официальный сайт "Манчестер Сити".
"Газета.ру"
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