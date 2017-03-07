Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (15)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (15)
14:23
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (71)
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (71)
13:38
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (2)
Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (2)
10:55
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (3)
Роман Еременко сможет начать тренировки с клубом за два месяца до окончания дисквалификации (3)
Вчера 23:41
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Кадзуеси Миура стал самым возрастным футболистом в истории (4)
Александр Бубнов: пощады от "Баварии" "Арсеналу" ждать не стоит
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов оценил шансы лондонского "Арсенала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
"Арсенал" я бы дал один процент. Положение у него незавидное, конечно. Вероятность того, что лондонцы забьют четыре близится к нули. Зато практически наверняка они пропустят. "Бавария" сейчас на ходу, что мы можем видеть по последним матчам в бундеслиге, где они выиграли три матча, забив 14 голов. Никакой ротации Карло Анчелотти не допустит, на "Эмирейтс" выйдет основной состав, так что, пощады "Арсеналу" ждать не стоит", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Арсенал" я бы дал один процент. Положение у него незавидное, конечно. Вероятность того, что лондонцы забьют четыре близится к нули. Зато практически наверняка они пропустят. "Бавария" сейчас на ходу, что мы можем видеть по последним матчам в бундеслиге, где они выиграли три матча, забив 14 голов. Никакой ротации Карло Анчелотти не допустит, на "Эмирейтс" выйдет основной состав, так что, пощады "Арсеналу" ждать не стоит", - цитирует Бубнова Sportbox.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.