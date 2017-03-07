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Александр Бубнов: пощады от "Баварии" "Арсеналу" ждать не стоит

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов оценил шансы лондонского "Арсенала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Арсенал" я бы дал один процент. Положение у него незавидное, конечно. Вероятность того, что лондонцы забьют четыре близится к нули. Зато практически наверняка они пропустят. "Бавария" сейчас на ходу, что мы можем видеть по последним матчам в бундеслиге, где они выиграли три матча, забив 14 голов. Никакой ротации Карло Анчелотти не допустит, на "Эмирейтс" выйдет основной состав, так что, пощады "Арсеналу" ждать не стоит", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Арсенал Бавария
Сегодня, 17:17
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