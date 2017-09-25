Дмитрий Комбаров: слышишь гимн Лиги чемпионов – и дух захватывает

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля".– Да! Слышишь гимн Лиги – и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с "Марибором", вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с "Ливерпулем" в Москве.– Все команды сильные, поэтому сложно выделить кого-то из соперников. Если говорить про атмосферу на стадионе, то запомнились матчи, которые мы провели в гостях против "Селтика" и "Марселя". А если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012-м, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз "включился", забил два гола – и "Барса" победила.