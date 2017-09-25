Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:27
Алексей Поддубский: счет не по игре (1)
Алексей Поддубский: счет не по игре (1)
19:07
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (4)
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (4)
15:42
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Дмитрий Комбаров: слышишь гимн Лиги чемпионов – и дух захватывает
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
– "Спартак" не играл в Лиге чемпионов пять лет. Соскучились по атмосфере турнира?
– Да! Слышишь гимн Лиги – и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с "Марибором", вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с "Ливерпулем" в Москве.
– Вы провели в Лиге чемпионов 15 матчей. Какой из них – самый запоминающийся?
– Все команды сильные, поэтому сложно выделить кого-то из соперников. Если говорить про атмосферу на стадионе, то запомнились матчи, которые мы провели в гостях против "Селтика" и "Марселя". А если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012-м, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз "включился", забил два гола – и "Барса" победила.
ФК "Спартак"
– "Спартак" не играл в Лиге чемпионов пять лет. Соскучились по атмосфере турнира?
– Да! Слышишь гимн Лиги – и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с "Марибором", вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с "Ливерпулем" в Москве.
– Вы провели в Лиге чемпионов 15 матчей. Какой из них – самый запоминающийся?
– Все команды сильные, поэтому сложно выделить кого-то из соперников. Если говорить про атмосферу на стадионе, то запомнились матчи, которые мы провели в гостях против "Селтика" и "Марселя". А если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012-м, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз "включился", забил два гола – и "Барса" победила.
ФК "Спартак"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.