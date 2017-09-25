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Дмитрий Комбаров: слышишь гимн Лиги чемпионов – и дух захватывает

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

– "Спартак" не играл в Лиге чемпионов пять лет. Соскучились по атмосфере турнира?

– Да! Слышишь гимн Лиги – и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с "Марибором", вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но все же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые. Жду встречи с "Ливерпулем" в Москве.

– Вы провели в Лиге чемпионов 15 матчей. Какой из них – самый запоминающийся?

– Все команды сильные, поэтому сложно выделить кого-то из соперников. Если говорить про атмосферу на стадионе, то запомнились матчи, которые мы провели в гостях против "Селтика" и "Марселя". А если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012-м, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз "включился", забил два гола – и "Барса" победила.

ФК "Спартак"
Теги: Комбаров Спартак Ливерпуль
Сегодня, 20:06
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
лучше бы помолчал..завтра обкакается еще,не хотелось бы.... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
какой тебя там дух захватывает? спартаковский? говорю же секта!
Регистрация: 27.08.2008
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