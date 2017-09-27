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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Лебедев: Ребров и Селихов спасли "Спартак"
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился впечатлением от матча между "Спартаком" и "Ливерпулем" (1:1).
"Ничья с "Ливерпулем" — это хороший результат для "Спартака". Учитывая то состояние красно-белых, в котором они находятся в чемпионате России, это потрясающий успех. Сыграть вничью с клубом английской Премьер-лиги является успехом для любой российской команды. Все понимали, что шансов у спартаковцев мало, но подопечные Карреры выстояли. Ребята использовали свои моменты. Выделю двух человек в команде — Реброва и Селихова. Они вытащили этот матч. Я бы сказал, что они спасли "Спартак". Жалко, что Артём Ребров получил травму, но мы ему желаем скорейшего выздоровления", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Ничья с "Ливерпулем" — это хороший результат для "Спартака". Учитывая то состояние красно-белых, в котором они находятся в чемпионате России, это потрясающий успех. Сыграть вничью с клубом английской Премьер-лиги является успехом для любой российской команды. Все понимали, что шансов у спартаковцев мало, но подопечные Карреры выстояли. Ребята использовали свои моменты. Выделю двух человек в команде — Реброва и Селихова. Они вытащили этот матч. Я бы сказал, что они спасли "Спартак". Жалко, что Артём Ребров получил травму, но мы ему желаем скорейшего выздоровления", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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