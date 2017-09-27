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Игорь Лебедев: Ребров и Селихов спасли "Спартак"

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился впечатлением от матча между "Спартаком" и "Ливерпулем" (1:1).

"Ничья с "Ливерпулем" — это хороший результат для "Спартака". Учитывая то состояние красно-белых, в котором они находятся в чемпионате России, это потрясающий успех. Сыграть вничью с клубом английской Премьер-лиги является успехом для любой российской команды. Все понимали, что шансов у спартаковцев мало, но подопечные Карреры выстояли. Ребята использовали свои моменты. Выделю двух человек в команде — Реброва и Селихова. Они вытащили этот матч. Я бы сказал, что они спасли "Спартак". Жалко, что Артём Ребров получил травму, но мы ему желаем скорейшего выздоровления", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Спартак Ливерпуль Селихов Ребров
Сегодня, 18:27
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№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:41) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Нет, мужественность по-спартаковски спасли команду, с Лавровым не поспоришь.

зенит говно
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
РЕБРОВ И СЕЛИХОВ СПАСЛИ "СПАРТАК"

Нет, мужественность по-спартаковски спасли команду, с Лавровым не поспоришь. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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