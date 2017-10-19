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Поражение ЦСКА не позволило России увеличить отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия не сумела приблизиться к Франции и увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, состоявшихся в среду, передаёт ТАСС.

ЦСКА в Москве уступил швейцарскому "Базелю" (0:2), французский ПСЖ в Брюсселе разгромил бельгийский "Андерлехт" (4:0). Что касается португальских клубов, то "Спортинг" в Турине проиграл итальянскому "Ювентусу" (1:2), а "Бенфика", выступающая в одной группе с ЦСКА, в Лиссабоне потерпела поражение от английского "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Суммарный коэффициент России составляет 46,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 49,581, а Португалии - 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

В четверг в третьем туре группового турнира Лиги Европы "Локомотив" в Тирасполе сразится с молдавским "Шерифом", а "Зенит" в Санкт-Петербурге встретится с норвежским "Русенборгом".
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 03:22
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 03:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Спартачам насрать, они сами за себя.
Митричу болт в опу за тупость


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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