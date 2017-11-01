Валерий Карпин: "Спартак" пропустит, но все-таки выиграет у "Севильи"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак"."Севилья", естественно, захочет реванша, поэтому будет много атаковать. "Спартак", если сыграет также на контратаках в Севилье, то думаю сможет забить. Я даже думаю, что сможет выиграть, если сыграет также хорошо, если будет использовать свои моменты и грамотно сыграет в обороне. Я думаю, что проблемы "Севильи" в обороне могут сыграть с ними злую шутку, поэтому поставлю на победу "Спартака". Скорее всего, "Спартак" пропустит, но все-таки выиграет на выезде. На контратаках сможет забить, поэтому "Севилья" забьет, но "Спартак" выиграет, - цитирует Карпина [leech=http://]"Рейтинг Букмекеров"[/leech].