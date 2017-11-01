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Валерий Карпин: "Спартак" пропустит, но все-таки выиграет у "Севильи"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак".

"Севилья", естественно, захочет реванша, поэтому будет много атаковать. "Спартак", если сыграет также на контратаках в Севилье, то думаю сможет забить. Я даже думаю, что сможет выиграть, если сыграет также хорошо, если будет использовать свои моменты и грамотно сыграет в обороне. Я думаю, что проблемы "Севильи" в обороне могут сыграть с ними злую шутку, поэтому поставлю на победу "Спартака". Скорее всего, "Спартак" пропустит, но все-таки выиграет на выезде. На контратаках сможет забить, поэтому "Севилья" забьет, но "Спартак" выиграет, - цитирует Карпина [leech=http://]"Рейтинг Букмекеров"[/leech].
Теги: Карпин Севилья
Сегодня, 16:19
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5
(3)
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:05) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валера редко ошибается


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 16:40) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rocker31
.великолепен в своём оптимизме

Я тоже не вижу повода для трусости. Пять плюх случайно не залетают. Понятно, это будет совсем другой матч, но против все той же Севильи, которую, как было показано, можно обыгрывать.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (7)

Считаю что Севилья победит...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26) #
  • +1
  •  (7)

считаю в игре нет фаворита, пусть победит Спартак!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Валера просто великолепен!
..великолепен в своём оптимизме! smirk
Регистрация: 14.02.2007
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