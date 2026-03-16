Булыкин назвал претендентов на вылет из РПЛ

- Понятно, что "Сочи" — основной претендент, у них там все очень печально. И, думаю, второй кандидат — "Оренбург": они вроде бы наладили игру, но очков, растерянных по осени, команде Ахметзянова может не хватить, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
По итогам 21 сыгранного тура "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9 набранными очками. Оренбуржцы располагаются на предпоследней строчке с 18 баллами в своем активе.
В 22 туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с калининградской "Балтикой", а подопечные Ильдара Ахметзянова примут на своем поле московский "Спартак".