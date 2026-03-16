Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
НефтехимикНе начат

Булыкин назвал претендентов на вылет из РПЛ

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал команды, которые, по его мнению, вылетят из РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Булыкина, "Сочи" и "Оренбург" - явные претенденты на вылет.

- Понятно, что "Сочи" — основной претендент, у них там все очень печально. И, думаю, второй кандидат — "Оренбург": они вроде бы наладили игру, но очков, растерянных по осени, команде Ахметзянова может не хватить, - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

По итогам 21 сыгранного тура "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9 набранными очками. Оренбуржцы располагаются на предпоследней строчке с 18 баллами в своем активе.

В 22 туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с калининградской "Балтикой", а подопечные Ильдара Ахметзянова примут на своем поле московский "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится