Дмитриев высказался о втором пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Зенитом"

- Надо посмотреть. Второй я видел, и там как будто… У нас [Кристофер] Ву блокирует передачу, и дальше нога идет по инерции, и он ее ставит.
Куда ему ее убрать? Он просто делает шаг и блокирует мяч, - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
В 21 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Счет в матче на 45 минуте открыл Александр Соболев, реализовавший пенальти. Главный арбитр указал на "точку" после фола Пабло Солари на Дугласе Сантосе - аргентинец в своей штрафной потянул бразильца за футболку.
Во втором тайме с одиннадцатиметровой отметки отличился Джон Дуран - защитник красно-белых Кристофер Ву совершил наступ на голеностоп Педро, после чего Сергей Карасев назначил пенальти.
По итогам 21 сыгранного тура команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.