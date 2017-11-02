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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ
Бывший капитан "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением об игре красно-белых с "Севильей" в Лиге чемпионов (1:2).
– "Спартак" разочаровал?
– Нет, почему разочаровал? "Севилья" вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. Мастерство и опыт испанцев взяли верх.
Хотя нужно признать: это уже не та "Севилья", которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, красно-белые уступили средней испанской команде.
– Промес в целом не убедил?
– Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со "Спартаком" еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов – совсем другое дело.
"Спорт-Экспресс"
– "Спартак" разочаровал?
– Нет, почему разочаровал? "Севилья" вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. Мастерство и опыт испанцев взяли верх.
Хотя нужно признать: это уже не та "Севилья", которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, красно-белые уступили средней испанской команде.
– Промес в целом не убедил?
– Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со "Спартаком" еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов – совсем другое дело.
"Спорт-Экспресс"
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