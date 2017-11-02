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Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ

Бывший капитан "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением об игре красно-белых с "Севильей" в Лиге чемпионов (1:2).

– "Спартак" разочаровал?

– Нет, почему разочаровал? "Севилья" вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. Мастерство и опыт испанцев взяли верх.

Хотя нужно признать: это уже не та "Севилья", которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, красно-белые уступили средней испанской команде.

– Промес в целом не убедил?

– Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со "Спартаком" еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов – совсем другое дело.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович Промес Спартак Севилья
Сегодня, 21:12
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(3)
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ерунду ляпнул.
Не думаю, что амбициозный игрок будет счастлив провести всю карьеру в сеалексе.
Именно поэтому он и пашет, человек хочет нормальную карьеру, а не в сеалексе сидеть до старости...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего…

Лишнее подтверждение, что ушли тренеры типа Лобановского и Старостина. Там бы и Промес пьяным -не задержался...

пардон, Бескова...


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Промес вчера был одним из лучших,а Севилья это топ команда,а мы их обыграли 6-3 если что.Вот с Марибором допустили роковую ошибку.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
судя по всему пьяным вью давал горлукович

Без сомнения... а про Промеса он, как многие из стана этой команды залихвацки прип... приболтнул: Промесу дай понюхать нашего народного напитка, неделю не найдешь потом. Чего-то не слышал, чтобы он как бывший их тренер потреблял нашу горькую.
P.S.: Для спартачей: про переносные значения слов и выражений говорить тут не нужно. Горлукович - публичный известный человек... остальное, надеюсь, понятно.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:22) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
судя по всему пьяным вью давал горлукович


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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