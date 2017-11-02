Сергей Горлукович: Промес даже пьяным будет лучшим в РФПЛ

Бывший капитан "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением об игре красно-белых с "Севильей" в Лиге чемпионов (1:2).– Нет, почему разочаровал? "Севилья" вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. Мастерство и опыт испанцев взяли верх.Хотя нужно признать: это уже не та "Севилья", которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, красно-белые уступили средней испанской команде.– Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со "Спартаком" еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов – совсем другое дело.