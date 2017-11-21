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Леонид Федун: могу сказать болельщикам "Спартака", что будем играть в Лиге Европы

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал домашнюю ничью с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"К сожалению , мы играем крайне плохо против позиционной защиты. Слишком медленно разворачивались атаки, недостаточно класса, чтобы один в один обыграть.

С психологией не имеем проблем, просто уже решили, что игра завершилась, а подобное делать не нужно. Хочу сказать болельщикам, что в Лиге Европы играть будем", - передает слова Федуна корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Федун Спартак Марибор
Сегодня, 22:55
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15
(2)
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
мог бы и не говорить. ежу было ясно сразу после жеребьевки.
Регистрация: 2.08.2010
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

сцуко, ну выиграйте сегодня- и спокойно пинайтесь с Ливером.

слишком много ЕСЛИ ...шанс есть, но мизерный...
Регистрация: 26.04.2017
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Усиливай команду, владелецблеать !

С ***ли? ФП никто не отменял, эта же проблема и у Краснодара
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 23:14) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Команда имени раба, у которой даже у пастуха свиней рабская психология.

все таки верно вас бомжами называют...от вас вони больше всех на сайте...во всех ветках...и пофиг вам что очки набирают для России...
Регистрация: 18.07.2011
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Федун, Ливер 2-0 ведётйоба !
Хуль ты команду в ЛЕ уже слил ?

сцуко, ну выиграйте сегодня- и спокойно пинайтесь с Ливером.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Команда имени раба, у которой даже у пастуха свиней рабская психология.
Регистрация: 17.09.2017
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
марибор только со спамом бился, перед остальными булки раздвигал

гейропа уйли smile
Регистрация: 3.08.2016
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Цезарь

марибор только со спамом бился, перед остальными булки раздвигал

зашлют сундучок... чудеса делает wink
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Цезарь (Сегодня, 23:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
ещё хз! сельва то летит и марибор ещё не санный матрац ,как оказалось!

марибор только со спамом бился, перед остальными булки раздвигал smile
Регистрация: 21.09.2017
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слава богу ЛА что ты не меняешь свое отношение к ГТ, видно в словах что есть претензии, но это понятно любому болельщику, который играл в футбол. Давай уже ему возможность полноценных два сезона
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Усиливай команду, владелецблеать !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: miktar (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (3)

Перевод : "Все силы бросить на зеню"!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Лучшее нападение в РФПЛ что ещё????

И одна из худших защит, такой вот парадокс
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ещё хз! сельва то летит и марибор ещё не санный матрац ,как оказалось!
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучшее нападение в РФПЛ что ещё????
Регистрация: 17.05.2015
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