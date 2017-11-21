Леонид Федун: могу сказать болельщикам "Спартака", что будем играть в Лиге Европы

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал домашнюю ничью с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов."К сожалению , мы играем крайне плохо против позиционной защиты. Слишком медленно разворачивались атаки, недостаточно класса, чтобы один в один обыграть.С психологией не имеем проблем, просто уже решили, что игра завершилась, а подобное делать не нужно. Хочу сказать болельщикам, что в Лиге Европы играть будем", - передает слова Федуна корреспондент