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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Федун: могу сказать болельщикам "Спартака", что будем играть в Лиге Европы
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун прокомментировал домашнюю ничью с "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"К сожалению , мы играем крайне плохо против позиционной защиты. Слишком медленно разворачивались атаки, недостаточно класса, чтобы один в один обыграть.
С психологией не имеем проблем, просто уже решили, что игра завершилась, а подобное делать не нужно. Хочу сказать болельщикам, что в Лиге Европы играть будем", - передает слова Федуна корреспондент Rusfootball.info.
"К сожалению , мы играем крайне плохо против позиционной защиты. Слишком медленно разворачивались атаки, недостаточно класса, чтобы один в один обыграть.
С психологией не имеем проблем, просто уже решили, что игра завершилась, а подобное делать не нужно. Хочу сказать болельщикам, что в Лиге Европы играть будем", - передает слова Федуна корреспондент Rusfootball.info.
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