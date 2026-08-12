Бубнов предположил, каким командам в РПЛ пригодился бы Батраков: но у них нет денег

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал команды РПЛ, которым мог бы пригодиться Алексей Батраков.

Фото: ФК "Локомотив"

Его бы даже "Балтика" с удовольствием бы взяла. Но у них денег нет, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".