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Бубнов предположил, каким командам в РПЛ пригодился бы Батраков: но у них нет денег

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал команды РПЛ, которым мог бы пригодиться Алексей Батраков.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бубнова, Батракова с радостью взял бы "Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Динамо" и "Балтика".

- В нашем чемпионате… Его бы, на мой взгляд, с большим удовольствием взял бы "Зенит". "Краснодар" и "Спартак" [тоже]. Я уже не говорю о московском "Динамо".
Его бы даже "Балтика" с удовольствием бы взяла. Но у них денег нет, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" установил ценник на Алексея Батракова и готов продать полузащитника в "Галатасарай" за 28 миллионов евро. Отмечалось, что турецкий клуб проявляет заинтересованность в переходе игрока.

В прошлом сезоне Батраков провел за красно-зеленых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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