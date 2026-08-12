Семин: Батраков должен сам принимать решение - не нужно держать напряжение в команде

- Не нужно держать напряжение в команде. Есть Батраков, который сам должен принимать решение.
От этого зависит, как он будет дальше играть и совершенствоваться. Сейчас все за него решают почему-то. Батраков сам должен выбирать и принимать решение, - приводит слова Семина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" установил ценник на Алексея Батракова и готов продать полузащитника в "Галатасарай" за 28 миллионов евро. Отмечалось, что турецкий клуб проявляет заинтересованность в переходе игрока.
В прошлом сезоне Батраков провел за красно-зеленых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.