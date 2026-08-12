Матчи Скрыть

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Семин: Батраков должен сам принимать решение - не нужно держать напряжение в команде

Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном уходе Алексея Батракова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Семина, Батраков должен сам принять решение о своем будущем.

- Не нужно держать напряжение в команде. Есть Батраков, который сам должен принимать решение.

От этого зависит, как он будет дальше играть и совершенствоваться. Сейчас все за него решают почему-то. Батраков сам должен выбирать и принимать решение, - приводит слова Семина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" установил ценник на Алексея Батракова и готов продать полузащитника в "Галатасарай" за 28 миллионов евро. Отмечалось, что турецкий клуб проявляет заинтересованность в переходе игрока.

В прошлом сезоне Батраков провел за красно-зеленых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится