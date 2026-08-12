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Футболист "Урала" высказался о работе с Юраном: знает, когда команде надо дать кнут

Полузащитник "Урала" Фаниль Сунгатулин высказался о работе с Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Урал"
По словам Сунгатулина, Юран знает, когда команду нужно успокоить, а когда настроить.

- Сергей Николаевич как человек, поигравший на высоком уровне, знает, когда команду успокоить, а когда настроить, все это нормально воспринимают. Он много общается с игроками лично, знает, когда команде надо дать кнут, а когда пряник.
Я к таким тренерским разговором спокойно отношусь, общаемся по тренировкам, играм, житейским каким-то вопросам, - цитирует Сунгатулина ТАСС.

Сергей Юран стал главным тренером екатеринбургского "Урала" летом этого года, ранее он занимал аналогичный пост в "СКА-Хабаровске", "Серикспоре", "Пари НН", подмосковных "Химках" и ряде других российских клубов. Под его руководством "Химки" доходили до финала Кубка России, а ярославский "Шинник" становился победителем Первого дивизиона в 2007 году.

После пяти сыгранных туров екатеринбуржцы занимают четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги с 10 набранными очками в своем активе.

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