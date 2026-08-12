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"Ахмат" объявил о подписании воспитанника "Краснодара"

Грозненский "Ахмат" подписал защитника.
Фото: ФК "Краснодар"
- "Ахмат" подписал защитника из "Краснодара". Крайний защитник Кирилл Кистенев перешел в "Ахмат" из "Краснодара" на правах аренды до января 2027 года с правом выкупа, - сообщает пресс-служба грозненцев.

В прошлом сезоне Кирилл Кистенев на правах аренды выступал за "Велес" - он провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

Защитник вызывался в сборную России до 21 года. Рыночная стоимость 19-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.

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