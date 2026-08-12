"Ахмат" объявил о подписании воспитанника "Краснодара"

Грозненский "Ахмат" подписал защитника.

Фото: ФК "Краснодар"

- "Ахмат" подписал защитника из "Краснодара". Крайний защитник Кирилл Кистенев перешел в "Ахмат" из "Краснодара" на правах аренды до января 2027 года с правом выкупа, - сообщает пресс-служба грозненцев.

В прошлом сезоне Кирилл Кистенев на правах аренды выступал за "Велес" - он провел за клуб во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.Защитник вызывался в сборную России до 21 года. Рыночная стоимость 19-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро.