Футболист "Динамо" Маринкин: хорошо сдал ЕГЭ - даже лучше, чем ожидал

- Да, сдал хорошо. Даже лучше, чем, наверное, ожидал по некоторым предметам.
Я английский вообще сдавал дополнительно. И по итогу лучше всего написал именно его. Вообще не ждал этого от себя, - приводит слова Маринкина "Матч ТВ".
Тимофей Маринкин провел 17 матчей за основную команду московского "Динамо" и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Рыночная стоимость 18-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 900 тысяч евро, его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца 2029 года.
После 3 сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 набранными очками. В 3 туре чемпионата России Тимофей Маринкин отметился забитым мячом во встрече с махачкалинским "Динамо".