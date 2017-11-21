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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором"
Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо поделился эмоциями после упущенной победы в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).
"Это тяжело объяснить. Мы весь матч превосходили соперника. Искали гол и забили за 10 минут до конца матча. Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. "Марибор" играл от обороны, как многие клубы РФПЛ. Мы владели мячом и контролировали игру. У нас были возможности забивать 2-3 гола. Чего не хватило? Мне кажется, мы играли хорошо. Немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
"Это тяжело объяснить. Мы весь матч превосходили соперника. Искали гол и забили за 10 минут до конца матча. Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. "Марибор" играл от обороны, как многие клубы РФПЛ. Мы владели мячом и контролировали игру. У нас были возможности забивать 2-3 гола. Чего не хватило? Мне кажется, мы играли хорошо. Немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
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