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Фернандо: "Спартаку" не повезло в игре с "Марибором"

Полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо поделился эмоциями после упущенной победы в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

"Это тяжело объяснить. Мы весь матч превосходили соперника. Искали гол и забили за 10 минут до конца матча. Увы, пропустили в самом конце. Вещь, которая случалась с нами и в других встречах. В конце мы немного подустали, но ровно так же, как и соперник. Концентрация должна быть одинаковый с первой до последней минуты. "Марибор" играл от обороны, как многие клубы РФПЛ. Мы владели мячом и контролировали игру. У нас были возможности забивать 2-3 гола. Чего не хватило? Мне кажется, мы играли хорошо. Немного не повезло. Нет времени сожалеть, нужно делать выводы и готовиться к понедельнику", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандес Фернандо Спартак Марибор
Сегодня, 23:22
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
В ЛЧ нет повезло не повезло, там все бьются до финального свистка
Регистрация: 17.05.2015
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