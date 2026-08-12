Слуцкий объяснил, почему Баринов не нужен ЦСКА

- Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал тогда, когда Баринов был болен? Я не говорю, что Баринов хороший или плохой. На мой взгляд, Кисляк лучше Баринова в оборонительных вещах, не уступает ему в атакующих. Обляков лучше Баринова в атакующих вещах, не уступая в оборонительных.
В этом треугольнике напрашивается не Баринов, а напрашивается десятка. Так сложились обстоятельства, что такой функционал у игроков в середине поля, что Баринов им особо не нужен, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из московского "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. Всего он провел за красно-синих во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Напомним, что полузащитник является воспитанником "железнодорожников" и на протяжении всей карьеры выступал за красно-зеленых.
После трех сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе. В четвертом туре РПЛ красно-синие сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом".