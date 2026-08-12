Слуцкий объяснил, почему Баринов не нужен ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

В этом треугольнике напрашивается не Баринов, а напрашивается десятка. Так сложились обстоятельства, что такой функционал у игроков в середине поля, что Баринов им особо не нужен, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"