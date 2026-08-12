Слуцкий - об иностранных футболистах ЦСКА: я невероятно возмущен

- Я невероятно возмущён трансферами иностранных игроков ЦСКА. Можно взять шесть-семь иностранных игроков и не попасть в одного. Но относительно попасть лишь в одного – это непозволительно.
Я не знаю, кто до конца делает эти трансферы, кто их согласовывает, с кем принимаются решения, кто несёт за это ответственность. Я просто не понимаю, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
В летнее трансферное окно ЦСКА приобрел у калининградской "Балтики" голкипера Максима Бориско, зимой красно-синие подписали нападающего Лусиано Гонду из "Зенита", обменяв его на центрального защитника Игоря Дивеева, а также на правах свободного агента подписали защитника Матеуса Рейса.
После трех сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе. В четвертом туре РПЛ красно-синие сыграют на домашнем стадионе с воронежским "Факелом".