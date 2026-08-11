Бубнов раскрыл последствия конфликта с Пальцевым: мне позвонили очень серьёзные люди

- Был очень серьёзный разговор, потому что был очень серьёзный звонок мне тут же, на следующий день после того, как я предупредил его. Тут же мне позвонили, и очень серьёзные люди со мной разговаривали.
Они чуть ли не извинились, что мне неудобно было, и говорят, что такого больше не будет. Не буду называть кто, потому что меня просили, что это должна быть конфиденциальная информация, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, конфликт начался после победы махачкалинского "Динамо" над "Спартаком" (2:1) весной 2025 года. Пальцев, выступавший тогда за "Динамо", передал привет Бубнову, не верившему в успех команды, после чего эксперт в эфире назвал игрока "клоуном". Недавно защитник вновь обострил ситуацию, назвав Бубнова "просто стариком" и заявив, что не считает его экспертом.