Бубнов раскрыл последствия конфликта с Пальцевым: мне позвонили очень серьёзные люди

Александр Бубнов рассказал о последствиях конфликта с защитником "Краснодара" Валентином Пальцевым.

Фото: "Коммент.Шоу"

Они чуть ли не извинились, что мне неудобно было, и говорят, что такого больше не будет. Не буду называть кто, потому что меня просили, что это должна быть конфиденциальная информация, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".