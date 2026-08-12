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Алаев: если Слуцкий вернется в РПЛ, я буду просто счастлив

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, хочет ли он, чтобы Леонид Слуцкий вернулся к работе в чемпионате России.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Алаева, Слуцкий - ярчайший человек и тренер, и он будет счастлив, если специалист вновь поработает в РПЛ.

- Леонид Викторович — это ярчайший человек и тренер, который многого добился и работал за границей. Не так много у нас людей, которые выигрывали чемпионат.
Если он примет решение вернуться в РПЛ, я буду просто счастлив. Мне бы хотелось, чтобы такие люди работали в России, - приводит слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что в августе Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского "Шанхай Шэньхуа" - специалист работал в клубе с декабря 2023 года, под его руководством команда дважды завоевывала Суперкубок Китая и становилась серебряным призером чемпионата страны.

Ранее Слуцкий возглавлял "Рубин", "Витесс", "Халл Сити", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов" и ряд других российских клубов. В мае этого года специалисту исполнилось 55 лет.

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