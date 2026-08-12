Агент Дркушича высказался о возможном уходе защитника из "Зенита": могу подтвердить...

- Могу подтвердить серьезный интерес ПАОК к Ване Дркушичу. Но уйдет ли он из "Зенита" или нет — вопрос.
Нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше, - приводит слова Ратковицы "СЭ".
Ваня Дркушич выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее защитник был игроком "Сочи", "Браво", "Црвены Звезды".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 5 миллионов евро, его контракт с петербуржцами рассчитан до конца июня 2029 года. Также на счету Дркушича 30 матчей в составе сборной Словении.