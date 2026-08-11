Стало известно, когда Месси вернётся в расположение "Интер Майами"

Лионель Месси готовится возобновить работу с "Интер Майами" после паузы, которую нападающий взял в связи со смертью отца.

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Аргентинец в ближайшее время покинет Росарио и вернётся в расположение американского клуба.



По информации C5N, во Месси в среду должен прибыть в Майами. После возвращения футболист сможет вновь приступить к обычному тренировочному процессу. При этом когда именно нападающий снова сыграет в официальном матче, пока неизвестно.



Месси находился в Росарио вместе с близкими после смерти своего отца Хорхе. Из-за семейной трагедии аргентинец временно приостановил выступления за "Интер Майами".