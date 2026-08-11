Матчи Скрыть

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Стало известно, когда Месси вернётся в расположение "Интер Майами"

Лионель Месси готовится возобновить работу с "Интер Майами" после паузы, которую нападающий взял в связи со смертью отца.
Фото: Getty Images
Аргентинец в ближайшее время покинет Росарио и вернётся в расположение американского клуба.

По информации C5N, во Месси в среду должен прибыть в Майами. После возвращения футболист сможет вновь приступить к обычному тренировочному процессу. При этом когда именно нападающий снова сыграет в официальном матче, пока неизвестно.

Месси находился в Росарио вместе с близкими после смерти своего отца Хорхе. Из-за семейной трагедии аргентинец временно приостановил выступления за "Интер Майами".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится