Гришин: "Краснодар" совершил прекрасный трансфер, продав Сперцяна

- "Краснодар" совершил прекрасный трансфер, продав Сперцяна и поставив на его место Кривцова. Он пересидел за Сперцяном. Еще в прошлом году мы говорили, что это готовый футболист.
Но он проигрывал конкуренцию — Мусаев двигал его по полю. Он мастеровитый футболист — если он видит угол, то бьет туда и забивает. "Краснодар" заработал деньги и открыл дорогу игроку из академии, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно "Краснодар" продал Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" за 21,9 миллионов евро, полузащитник заключил с новым клубом контракт на три года. За краснодарцев Сперцян провел во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 результативных передач. Полузащитник является воспитанником "быков".
Никита Кривцов в текущем сезоне вышел на поле в составе южан в четырех матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Ранее полузащитник выступал за владимирское "Торпедо", "Томь" и "Муром".