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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марко Трабукки: Селихов не виноват в поражении от "Ливерпуля"
Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) отметил, что Массимо Каррера даже не думал о том, чтобы подать в отставку.
– Тренеры крайне тяжело переживают такие поражения – у Массимо не было желания подать в отставку?
– Да что вы! Он об этом даже не думал. Массимо "вырос" в школе "Ювентуса": Липпи и Зидан, Дешам и Конте, Дель Пьеро и Виалли. Эти люди никогда не сдаются. Болельщики "Спартака" уважают и любят Массимо. Господин Федун, как опытный и умный бизнесмен, понимает, как ему было сложно найти такого успешного тренера, как Каррера. Так что пусть все успокоятся – Массимо будет еще долго работать и завоюет много трофеев в "Спартаке".
– Селихов заявил, что у "Спартака" был плюшевый вратарь – он фактически себя обвинил в поражении. Не слишком ли сурово?
– Селихов не виноват в поражении. Никакой другой вратарь мира не спас бы "Спартак" в этот вечер. Дело не в нем. Он очень воспитанный молодой человек, который ищет причину в себе, а не в партнерах. Это приятно слышать.
"Спорт-Экспресс"
– Тренеры крайне тяжело переживают такие поражения – у Массимо не было желания подать в отставку?
– Да что вы! Он об этом даже не думал. Массимо "вырос" в школе "Ювентуса": Липпи и Зидан, Дешам и Конте, Дель Пьеро и Виалли. Эти люди никогда не сдаются. Болельщики "Спартака" уважают и любят Массимо. Господин Федун, как опытный и умный бизнесмен, понимает, как ему было сложно найти такого успешного тренера, как Каррера. Так что пусть все успокоятся – Массимо будет еще долго работать и завоюет много трофеев в "Спартаке".
– Селихов заявил, что у "Спартака" был плюшевый вратарь – он фактически себя обвинил в поражении. Не слишком ли сурово?
– Селихов не виноват в поражении. Никакой другой вратарь мира не спас бы "Спартак" в этот вечер. Дело не в нем. Он очень воспитанный молодой человек, который ищет причину в себе, а не в партнерах. Это приятно слышать.
"Спорт-Экспресс"
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