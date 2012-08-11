Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марко Трабукки: Селихов не виноват в поражении от "Ливерпуля"

Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) отметил, что Массимо Каррера даже не думал о том, чтобы подать в отставку.

– Тренеры крайне тяжело переживают такие поражения – у Массимо не было желания подать в отставку?

– Да что вы! Он об этом даже не думал. Массимо "вырос" в школе "Ювентуса": Липпи и Зидан, Дешам и Конте, Дель Пьеро и Виалли. Эти люди никогда не сдаются. Болельщики "Спартака" уважают и любят Массимо. Господин Федун, как опытный и умный бизнесмен, понимает, как ему было сложно найти такого успешного тренера, как Каррера. Так что пусть все успокоятся – Массимо будет еще долго работать и завоюет много трофеев в "Спартаке".

– Селихов заявил, что у "Спартака" был плюшевый вратарь – он фактически себя обвинил в поражении. Не слишком ли сурово?

– Селихов не виноват в поражении. Никакой другой вратарь мира не спас бы "Спартак" в этот вечер. Дело не в нем. Он очень воспитанный молодой человек, который ищет причину в себе, а не в партнерах. Это приятно слышать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Трабукки Селихов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 20:28
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот в Селихова я бы камень не бросал. Как в свое время в Славу при 1-7 от португезов.


--------------------
Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (3)

Realist2000,
Честно сказать,мы очень открыто начали играть. С Ливерпулем. Ну это мое мнение .

Realist2000,
Честно сказать,мы очень открыто начали играть. С Ливерпулем. Ну это мое мнение .

Realist2000,
Честно сказать,мы очень открыто начали играть. С Ливерпулем. Ну это мое мнение .
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 20:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Realist2000
Единственный из команды к кому нет никаких претензий.


Согласен полностью.
Интересно, а кто заминусовал 100% верное мнение?
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (10)

Единственный из команды к кому нет никаких претензий.
Регистрация: 20.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.