Марко Трабукки: Селихов не виноват в поражении от "Ливерпуля"

Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) отметил, что Массимо Каррера даже не думал о том, чтобы подать в отставку.– Да что вы! Он об этом даже не думал. Массимо "вырос" в школе "Ювентуса": Липпи и Зидан, Дешам и Конте, Дель Пьеро и Виалли. Эти люди никогда не сдаются. Болельщики "Спартака" уважают и любят Массимо. Господин Федун, как опытный и умный бизнесмен, понимает, как ему было сложно найти такого успешного тренера, как Каррера. Так что пусть все успокоятся – Массимо будет еще долго работать и завоюет много трофеев в "Спартаке".– Селихов не виноват в поражении. Никакой другой вратарь мира не спас бы "Спартак" в этот вечер. Дело не в нем. Он очень воспитанный молодой человек, который ищет причину в себе, а не в партнерах. Это приятно слышать.