"Спартак" прилетел в Грецию

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.
Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.
?? ?? ?? ?#Спартак #ChampionsLeague #Spartak #UCL #ПАОКСпартак pic.twitter.com/RVg8lSHhGb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 7, 2018
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