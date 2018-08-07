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"Спартак" прилетел в Грецию

"Спартак" прилетел в Салоники, где завтра состоится матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

Теги: Спартак
Сегодня, 17:45
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(3)
№3 Написал: trent (Сегодня, 18:20) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак Москва!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 18:03) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Мукунки тушинские


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:01) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Туристы прилетели в Грецию.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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