"Балтика" - "Динамо": массовое выбегание тренерского штаба и сотрудников "Динамо" на футбольное поле на 90+9-й минуте после забитого гола", - озвучил претензию к "бело-голубым" глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.
До 28-го тура московское "Динамо" занимало 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками, уступая "Зениту" 1 очко, а "Краснодару" - по результатам личных встреч. Поражения "Краснодара" и "Зенита" со счетом 0:1, соответственно, от "Спартака" и ЦСКА позволили "Динамо" рассчитывать на улучшение турнирного положения.
В гостевом матче против калининградской "Балтики" московский клуб одержал волевую победу (3:2). "Бело-голубые" смогли заработать три очка, уступая в счете к 90+3-й минуте. Победу "Динамо" принесли голы защитника Роберто Фернандеса на 90+3 минуте и вингера Муми Нгамале - на 90+9.
За два тура до конца чемпионата "Динамо" возглавляет чемпионскую гонку с 53-мя очками. У занимающего 2-е место "Зенита" 51 очко. "Краснодар" с 50-ю очками располагается на 3-й строчке.
Источник: "Матч ТВ"
КДК РФС может наказать "Динамо" за реакцию на победный гол в матче с "Балтикой" на 90+9 минуте
КДК РФС рассмотрит поведение тренерского штаба "Динамо" в матче 28 тура РПЛ с "Балтикой"
Фото: официальный сайт "Динамо"