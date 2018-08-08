Александр Самедов: нам необходимо преодолеть давление греческих болельщиков

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от первого матча с греческим ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов."ПАОК очень сильная команда. На предыдущей стадии они прошли "Базель", это говорит об их высоком уровне. Нам будет крайне тяжело.Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Нам нужно преодолеть это давление", — сказал хавбек красно-белых.Самедов не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера Массимо Карреры.