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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Самедов: нам необходимо преодолеть давление греческих болельщиков
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от первого матча с греческим ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"ПАОК очень сильная команда. На предыдущей стадии они прошли "Базель", это говорит об их высоком уровне. Нам будет крайне тяжело.
Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Нам нужно преодолеть это давление", — сказал хавбек красно-белых.
Самедов не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера Массимо Карреры.
Известия
"ПАОК очень сильная команда. На предыдущей стадии они прошли "Базель", это говорит об их высоком уровне. Нам будет крайне тяжело.
Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Нам нужно преодолеть это давление", — сказал хавбек красно-белых.
Самедов не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера Массимо Карреры.
Известия
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