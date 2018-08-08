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Александр Самедов: нам необходимо преодолеть давление греческих болельщиков

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от первого матча с греческим ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"ПАОК очень сильная команда. На предыдущей стадии они прошли "Базель", это говорит об их высоком уровне. Нам будет крайне тяжело.

Все знают, как в Греции поддерживают свои команды и давят на гостей. Нам нужно преодолеть это давление", — сказал хавбек красно-белых.

Самедов не полетел с командой в Грецию по решению главного тренера Массимо Карреры.

Известия
Теги: Спартак ПАОК Самедов
Сегодня, 10:13
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№2 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:22) #
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Цитата: tiki
а не Самедова ли Ломовицкий и Ташаев из состава попросили?
вам нужно не на фанов забить, а самим играть. не надо громких слов. выходи и делай. хотя у Самедова и с этим проблемы

Я думаю Саша знал на что шел.Дорогу молодым.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:19) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а не Самедова ли Ломовицкий и Ташаев из состава попросили?
вам нужно не на фанов забить, а самим играть. не надо громких слов. выходи и делай. хотя у Самедова и с этим проблемы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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