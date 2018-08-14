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"Пока" от ПАОКа. Оценки футболистам "Спартака" в матче с греками

Усилия Максименко и Зобнина перечеркнула "на нет" большая глупость со стороны Луиса Адриано. Rusfootball.info оценивает действия красно-белых, оставшихся без лиги чемпионов этой осенью.











Вратарь


Александр Максименко - 4,0.
Эффектный матч от молодого голкипера "Спартака". Несколько красивых сэйвов после дальних ударов футболистов ПАОКа позволили красно-белым хранить интригу в противостоянии до 90-ой минуты матча.


Защитники


Андрей Ещенко - 2,5.
Во втором тайме стал жертвой вышедшего на замену Амра Варды. Египтянин своей скоростью замотал возрастного крайнего защитника "Спартака", и Андрею часто приходилось нарушать правила или, тяжело дыша, смотреть, как его подстраховывают партнёры. Удивительно, что он закончил матч без карточек.

Самуэль Жиго - 3,5.
Успевал накрывать удары соперника и был хорош в отборе. В первом тайме Жиго оказывали медицинскую помощь, после чего доиграл матч до конца, действуя на последних минутах в качестве форварда в попытках всё-таки затолкать мяч в ворота греков. Не получилось.

Георгий Джикия - 3,5.
Спас "Спартак" от гола при контратаке гостей 2 в 2 удачным выбором позиции. Ошибся на 66-ой минуте, подарив мяч Пелькасу, после чего спасать красно-белых пришлось уже Максименко. Были проблемы с быстротой принятия решений при первом пасе и жёлтая карточка от рефери в моменте, когда градус накала после удаления Адриано достиг максимума.

Дмитрий Комбаров - 3,0.
Перед матчем тренеры ПАОКа говорили, что удивлены тем, что на левом фланге обороны "Спартака" сыграет Комбаров, а не Мельгарехо. Действительно, выйдя парагваец с первых минут, возможно, остроты у чужих ворот было бы больше. У Дмитрия игра в атаке не пошла, отсюда нервные перебранки с Глушаковым и замена во втором тайме. В защите был незаметен благодаря тому, что основная острота у соперника шла через другой фланг, но один раз Комбаров не успел за оппонентом, после чего греки били в упор из штрафной - пронесло.

Лоренсо Мельгарехо - б/о.

"Пока" от ПАОКа. Оценки футболистам "Спартака" в матче с греками



Полузащитники


Роман Зобнин - 4,0.
Лучший игрок команды сегодня. Сделал очень большой объём работы, оказываясь то тут, то там, не забывая при этом думать об ударах. Вот с чем Роману не повезло, так это с финальной стадией атак. Бил, казалось, наверняка после навеса с правого фланга из штрафной - выше. С левой проверял прицел - он оказался испорченным. Жаль, ведь кто-кто, а Зобнин заслужил сегодня свой гол.

Лукас Фернандо - 2,5.
Из положительного сегодня для Фернандо - только удар с острого угла, с помощью рикошета угодивший в перекладину. Остальное печально. Жёлтая карточка на 22-ой минуте, но бразилец не переставал и дальше играть и стелиться в подкатах. Обрезал в центре поля, после чего греки могли забивать, но Джикия в последний момент успел выставить ногу и отвести реальную угрозу. Был заменён на 63-ей минуте подобру-поздорову.

Денис Глушаков - 3,0.
Капитан "Спартака" старался, но одного старания в этой игре было мало. Запомнился прекрасный пас вразрез на Зобнина, но тот далеко отпустил от себя мяч, и момент был упущен. Доигрывал матч, заметно прихрамывая - замен у Карреры на последние минуты игры уже не оставалось.

Александр Ташаев - 2,5.
Отыграл лишь тайм на своём фланге и успел отметиться лишь неплохими скоростными данными. На второй тайм не вышел из-за тактических соображений Карреры, связанных с удалением Адриано.

Квинси Промес - 2,0.
Промес любит повозиться с мячом, часто пренебрегая игрой в одно касание, и сегодня это было совершенно не к месту. Сплочённая оборона ПАОКа мгновенно подстроилась под манеру игры голландца. Где тот футболист, что был лучшим бомбардиром лиги в прошлом сезоне? Когда от него требуется решить эпизод, он теряется и отдаёт назад.

Александр Самедов - 3,0.
Выйдя на поле во втором тайме, сумел пару раз обострить игру, убегая в контратаки со своей половины поля. После одной из таких мог отличиться Зе Луиш, если бы толком попал по мячу.




Нападающие


Луис Адриано - 1,0.
Глупый, глупый бразилец. Подставил команду и болельщиков, "самовыпилившись" из главного матча начала сезона по истечении получаса игры из-за своей несдержанности.

Зе Луиш - 2,5.
Форварду из Кабо-Верде достался второй тайм, который его команда уже проводила в меньшинстве. Главный шанс использовать не сумел. На 69-ой минуте пробил выше перекладины после паса Самедова. Ноль ударов в створ ворот в матче, где нужно забивать - вот она, квинтэссенция игры в атаке у красно-белых.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Спартак ПАОК Адриано
Вчера, 23:50
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