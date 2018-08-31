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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Евгений Алдонин: нынешняя Лига чемпионов — большой аванс для многих игроков "армейцев"
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью Rusfootball.info поделился мыслями об итогах жеребьевки Лиги чемпионов для российских клубов.
- Понятно, что в группе армейцев «Реал» - безоговорочный фаворит. «Рома» - тоже очень серьезный соперник. Думаю, в этом розыгрыше Лиги чемпионов красно-синие приобретут огромный опыт, - приводит слова Алдонина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Потому что все-таки мало опытных игроков в команде осталось. Команда обновилась, и для кого-то это будут первые матчи в Лиге чемпионов. Здесь нужно показать свой максимум. На какое место можно рассчитывать? Думаю, что в первую очередь надо продемонстрировать качественный футбол. Два соперника у красно-синих очень сильны. Да и чешская «Виктория» - тоже не подарок. Так что самое важное — проявить себя как можно лучше.
- То есть на выход в следующий этап Лиги чемпионов вы не рассчитываете, а за плей-офф Лиги Европы армейцы побороться могут.
- Да, в целом. Думаю, что для многих игроков армейцев эта Лига чемпионов — большой аванс. Но этот турнир — лучшая академия на свете, большая школа. Ведь опытных мастеров, прошедших не один еврокубковый турнир, в команде осталось очень мало. Здесь, мне кажется, неправильно говорить о каком-то месте: здесь важно, чтобы молодые футболисты по-хорошему заматерели, набрались игрового опыта. И лучшей площадки, чем Лига чемпионов, в этом плане не найдешь.
- Как вам группа «Локомотива»?
- На мой взгляд, очень ровная. Конечно, «Локомотив» давно не играл в Лиге чемпионов, но по составу, по тому, как они укрепились, мне кажется, что у них хорошие шансы побороться за выход из группы. Здесь очень важно хорошо стартовать, чтобы иметь психологическую уверенность и, желательно, взять максимальное количество в домашних матчах. Думаю, это будет большой задел, чтобы выйти из группы.
- Можно кого-то в группе «Локо» назвать фаворитом?
- Явного фаворита здесь нет. Там все очень хорошие команды. Можно фаворитом отчасти назвать «Порту».
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фото: sportbox.ru
- Понятно, что в группе армейцев «Реал» - безоговорочный фаворит. «Рома» - тоже очень серьезный соперник. Думаю, в этом розыгрыше Лиги чемпионов красно-синие приобретут огромный опыт, - приводит слова Алдонина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Потому что все-таки мало опытных игроков в команде осталось. Команда обновилась, и для кого-то это будут первые матчи в Лиге чемпионов. Здесь нужно показать свой максимум. На какое место можно рассчитывать? Думаю, что в первую очередь надо продемонстрировать качественный футбол. Два соперника у красно-синих очень сильны. Да и чешская «Виктория» - тоже не подарок. Так что самое важное — проявить себя как можно лучше.
- То есть на выход в следующий этап Лиги чемпионов вы не рассчитываете, а за плей-офф Лиги Европы армейцы побороться могут.
- Да, в целом. Думаю, что для многих игроков армейцев эта Лига чемпионов — большой аванс. Но этот турнир — лучшая академия на свете, большая школа. Ведь опытных мастеров, прошедших не один еврокубковый турнир, в команде осталось очень мало. Здесь, мне кажется, неправильно говорить о каком-то месте: здесь важно, чтобы молодые футболисты по-хорошему заматерели, набрались игрового опыта. И лучшей площадки, чем Лига чемпионов, в этом плане не найдешь.
- Как вам группа «Локомотива»?
- На мой взгляд, очень ровная. Конечно, «Локомотив» давно не играл в Лиге чемпионов, но по составу, по тому, как они укрепились, мне кажется, что у них хорошие шансы побороться за выход из группы. Здесь очень важно хорошо стартовать, чтобы иметь психологическую уверенность и, желательно, взять максимальное количество в домашних матчах. Думаю, это будет большой задел, чтобы выйти из группы.
- Можно кого-то в группе «Локо» назвать фаворитом?
- Явного фаворита здесь нет. Там все очень хорошие команды. Можно фаворитом отчасти назвать «Порту».
Rusfootball.info
Большая удача для «Локомотива», старые знакомые для ЦСКА. Что ждет наши команды в Лиге Чемпионов?
ЦСКА объявил о подписании Нисимуры
фото: sportbox.ru
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